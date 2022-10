Diese Promi-Tochter ist Van-Damme-t sexy!

Jean-Claude Van Damme mischt seit 80ern Hollywood auf

Der gebürtige Belgier Jean-Claude Van Damme wurde vor allem dank seiner Martial-Arts-Filme zum Action-Helden. Seit den 80er-Jahren spielte der heute 62-Jährige in zahlreichen Hollywoodstreifen mit. Unter anderem stellte er in „Leon“, „Karate Tiger“ oder „Universal Soldier“ seine Kampfkünste unter Beweis. Neben den Action-Haudegen Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Sylvester Stallone und Chuck Norris war er auch in „The Expendables“ zu sehen.