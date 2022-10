Wie Fake-Filter und Co. unser Selbstbild schädigen

Auf Instagram, TikTok und Co verstärken Influencerinnen diesen Mythos. Mit dem perfekten Körper lässt sich (scheinbar) das perfekte Leben leben - und jeder kann es erreichen, wenn er oder sie sich nur anstrengt. Jugendliche wollen so aussehen wie ihre Fotos auf Social Media mit Filter. Und sind dann verzweifelt, wenn sie sich in den Spiegel schauen. Auch manche Erwachsene werden von kaum erreichbaren Schönheitsidealen verfolgt als wäre jeden Tag Halloween. Kein Wunder also, dass auf den Datingportalen dieser Welt nur wenige Fotos dem tatsächlichen Aussehen der Singles entsprechen.