Phillies erstmals seit 2009 in der World Series

Die Philadelphia Phillies stehen zum ersten Mal seit 2009 wieder in der World Series und spielen gegen die Houston Astros um den wichtigsten Titel im Baseball. Die Phillies setzten sich im fünften Spiel der Serie gegen die San Diego Padres am Sonntag (Ortszeit) mit 4:3 durch. Am Abend holten die Astros ihren dritten Sieg gegen die New York Yankees und machten ihre vierte World-Series-Teilnahme in den vergangenen sechs Jahren perfekt.