„Das bedeutet Schmerzen“

Kaum zu glauben, dass eine ehemalige Tennis-Nummer-1 so einen Sager von sich gab. „Ist ja die Wahrheit. Sportlich mach ich nix mehr, hab vor einem Jahr das letzte Mal gespielt“, gestand Thomas Muster. Der sich in dieser Woche wieder strikt an sein Diät-Programm hält, keine feste Nahrung zu sich nimmt. Eigentlich kaum zu glauben. „Wenn du täglich beim Do & Co-Büfett vorbeigehst, musst du wenigstens nicht überlegen, was du nimmst“, so Muster. Der bei den Erste Bank Open in Wien Turnierbotschafter ist.