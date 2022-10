Gladbach gegen Eintracht Frankfurt, 18.30 Uhr LIVE

Oliver Glasner sagte vor dem Spiel: „Mönchengladbach hat eine sehr gute, spiel- und offensivstarke Mannschaft. Mit Daniel Farke haben sie einen neuen Trainer, der einen spielerischen Ansatz verfolgt und oft mit einem Kontakt in die Tiefe spielen lässt. Wir sind in guter Form, haben einen beeindruckenden 5:1-Sieg gegen Leverkusen hinter uns und gute Erinnerungen an den Borussia-Park.“