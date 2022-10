Götzens: Heftiger Unfall fordert drei Verletzte

Gleich drei Fahrzeuge waren in einen schweren Auffahrunfall am Mittwochabend in Götzens verwickelt! Eine Pkw-Lenkerin (78) fuhr auf das Auto ihre Vorderfrau (53) auf. Dadurch wurde diese auf die Gegenfahrbahn geschleudert und prallte in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Alle drei Lenker wurden verletzt.