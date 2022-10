WM in Katar: Ein Turnier spaltet die Fußballwelt

1,2 Millionen internationale Besucher werden erwartet. Laut katarischen Angaben wurden zwei Millionen Übernachtungen an Fans verkauft - in Hotels, Apartments, auf Kreuzfahrtschiffen und Campingplätzen. Die Kapazität wurde nun um 30.000 Zimmer erweitert. Das Turnier geht als WM der kurzen Wege (siehe Grafik oben) in die Geschichte ein: Die acht Stadien befinden sich in einem Radius von rund 30 Kilometern rund um Doha.