Immer mehr Österreicher setzen auf das Smart Home

94 Prozent sind online

Generell verfestigt sich die Internetnutzung in Österreich laut Statistik Austria auf hohem Niveau. So nutzten hierzulande knapp 6,3 Millionen Menschen im Alter von 16 bis 74 Jahren das Internet in den letzten drei Monaten vor der Erhebung, die von April bis Juli durchgeführt wurde. Das entspricht rund 94 Prozent in dieser Altersgruppe und bedeutet eine leichte Zunahme von 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Großteil (rund 76 Prozent) nutzt das Internet dabei mehrmals täglich. Bei den 16- bis 24-jährigen liegt der Anteil sogar bei rund 95 Prozent. 82 Prozent sind zumindest einmal pro Tag online.