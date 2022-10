Schwere Vorwürfe gegen Klopp: „Würde mich hassen“

Klopp: „Meilen von meiner Persönlichkeit entfernt“

Was Klopp nicht auf sich sitzen lassen will. „Ich kenne mich selbst. Und man kann mich nicht treffen mit Dingen, die Meilen von meiner Persönlichkeit entfernt sind. Wenn ich so wäre (Anm. d. Red.: fremdenfeindlich), würde ich es hassen. Ich würde mich selbst dafür hassen, dass ich so bin“, sagt er bei einer Pressekonferenz. Seine Aussagen bereue er nicht: „Wir müssen nicht mit anderen Klubs befreundet sein und sie wollen nicht mit uns befreundet sein!“