Kurios! Becker macht im Knast auf „Personal-Coach“

Wie die „Bild“-Zeitung in Erfahrung gebracht haben will, unterrichtet Becker etwa 45 Mithäftlinge in den Bereichen Fitness, Ernährung, einer speziellen Art von Yoga und Meditation sowie in Krisenmanagement. Auch wenn bei Becker Letzteres im Zuge seines ihm zum Verhängnis gewordenen Insolvenzverfahrens nicht gut funktioniert hatte …