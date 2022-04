Tasche war gepackt: Becker wusste, dass es aus ist

Den Rücken durchgedrückt lauscht Becker angespannt den letzten Vorträgen von Anklage und Verteidigung. Wie an jedem Prozesstag ist seine Partnerin Lilian De Carvalho Monteiro - diesmal im weißen Kostüm - an seiner Seite. Händehaltend erreicht das Paar das Gericht. Im Saal muss es sich trennen: Becker nimmt als Angeklagter in einem großen Glaskasten Platz, seine Freundin am Rand. Neben ihr sitzt Beckers ältester Sohn Noah. Er trägt die Sporttasche in den Saal, die sein Vater später mitnehmen wird. Becker - grauer Anzug, dazu eine Krawatte in den Wimbledon-Farben Grün und Violett - ist aufs Gefängnis vorbereitet.