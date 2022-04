Tennis-Legende Boris Becker muss ins Gefängnis!

Riesengroßer Andrang

Vor dem Gericht standen am Freitag vom Vormittag an zahlreiche Fotografen und Kameraleute bereit, auch im Inneren bildete sich bereits Stunden vor dem Beginn der Verkündung eine lange Schlange. Angesichts des Andrangs wurde die Sitzung schließlich sogar in einen größeren Saal verlegt.