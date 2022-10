Wilde und Sudeikis wehren sich gegen Enthüllungen

„Herz war gebrochen“

In der Folge war Styles Persona non grata für den Serien-Komiker. Angeblich soll er seinen Angestellten verboten haben, Musik des Briten in seiner Nähe zu spielen. Die Nanny: „Jasons Herz war gebrochen. Er hat mir die Details verraten, dass Olivia sich an Harry herangemacht hat. Der erste Schritt kam von ihr!“