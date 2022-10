Wenn Strom knapp wird, kann es Abschaltungen geben

Werden Gas und Strom im kommenden Winter knapp, kommt es in Österreich zur verschärften „Energielenkung“. Also im schlimmsten Fall zum möglichst passenden Verteilen des knappen Gutes auf Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Privathaushalte. Dabei könnte es zeitweise in gewissen Gebieten auch Stromabschaltungen geben.