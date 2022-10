Chipriese TSMC streicht Investitionen zusammen

Milliardenförderungen in der EU

Der im Februar auf den Weg gebrachte „European Chips Act“ ermöglicht milliardenschwere Subventionen aus öffentlicher und privater Hand in der Europäischen Union. Intel hat daraufhin beschlossen, für 17 Milliarden Euro ein Chip-Areal in Magdeburg zu bauen und zudem in Frankreich, Italien, Polen, Spanien und Irland zu investieren. Insidern zufolge soll es Gespräche zwischen TSMC und Dresden über die Errichtung eines Werks in der sächsischen Landeshauptstadt gegeben haben.