„This is Anfield!“ Pep provoziert Liverpool-Fans

Per VAR aberkannt

Hintergrund: Die Gäste aus Manchester hatten bei Liverpool, eben an der Anfield Road, schon das 1:0 durch Phil Foden bejubelt. Allerdings wurde das Tor nach VAR-Intervention aberkannt, weil es in der Entstehung ein Trikotvergehen von Haaland an Fabinho gegeben hatte. Das wollte Pep nicht so recht wahrhaben.