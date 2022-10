Wie man Haaland stoppt: Ein Bild erlangt Weltruhm

Torserie gerissen

Ob es an Thiagos Abwehr-Methoden lag oder nicht - tatsächlich blieb Haaland im Schlagerspiel gegen Liverpool erstaunlicherweise torlos. Es war das erste Liga-Saisonspiel Haalands, in dem er nicht traf. Gemessen an seiner bis dahin geltenden Quote fast schon eine Sensationsmeldung.