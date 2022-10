Vier Verletzte bei Crash auf der Fernpassstraße

Lenker und Beifahrer in Spital gebracht

Beide Lenker sowie die beiden Beifahrer des 24-Jährigen wurden erheblich verletzt und mussten nach der Erstversorgung an der Unfallstelle in das Krankenhaus nach Reutte gebracht werden. „An beiden Unfallfahrzeugen entstand Sachschaden, ein mit beiden Lenkern durchgeführter Alkomattest verlief negativ“, so die Exekutive.