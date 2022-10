Gemeinderat schreibt: Heer durchsetzt mit Neonazis

Skandal-Sager entfernt

Mittlerweile hat Ammerer seine Mitteilung wieder gelöscht, weitere Vorwürfe ließ er hingegen stehen. So führte Ammerer aus: „Ein Bundesheer, das nichtmal so einen Parade-Neonazi rausschmeißen will, kann genau so gut sagen, sie empfangen Nazis mit offenen Armen.“