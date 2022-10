EL-Zoff: „Außer unsympathisch nur unsympathisch“

Weil auch Feyenoord und Midtjylland neuerlich remisierten (2:2), halten alle vier Teams in der Gruppe nach vier von sechs Spielen bei fünf Punkten. „Dass die Gruppe so offen ist, hätte ich nicht erwartet. Wir haben alle Trümpfe in der eigenen Hand“, befand Siebenhandl, dessen Truppe zum Abschluss in Dänemark gastiert. Die ersten beiden Teams steigen auf, der Dritte steigt in die K.o.-Phase der Conference-League um.