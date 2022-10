Sensationeller Punkt! Zwei „Finalspiele“ für Sturm

Böving, in seiner Heimat Kopenhagen scherzhaft „Prinz William“ genannt, will den Druck des Zwei-Millionen-Preisschilds nach dem Abgang von Rasmus Höjlund nie gespürt haben. „Ich hatte immer in Kopenhagen mit großem Druck zu tun, das ist nichts, worauf ich mich fokussiere.“ Der nunmehr für Atalanta Bergamo stürmende Höjlund schickte dem früheren Weggefährten Gratulationen aufs Handy und sagte sich Böving zufolge für ein Stelldichein beim kommenden Sturm-Heimspiel gegen den WAC am Sonntag an.