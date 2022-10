China: Mehr Roboter als Rest der Welt zusammen

Deutschland europäischer Spitzenreiter

Deutschland verzeichnete ein Plus von sechs Prozent auf 23.777 neu installierte Roboter und verteidigte seine Spitzenposition als am stärksten automatisierte Volkswirtschaft in Europa. Gut jeder dritte Industrie-Roboter des europäischen Bestands (36 Prozent) ist den Angaben zufolge zwischen Flensburg und München im Einsatz. Mit insgesamt 245.908 Einheiten rangiere die deutsche Industrie auf Platz eins in Europa.