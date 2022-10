Red Bull Salzburg trifft im Achtelfinale auf Rögle

Rögle schloss die Gruppe C mit sechs Siegen in sechs Spielen souverän auf Platz 1 ab, der 18-jährige Kasper trug drei Tore und vier Assists dazu bei. In der schwedischen Liga SHL rangiert der Halbfinalist der vergangenen Saison mit sieben Punkten aus sieben Spielen aber nur auf dem vorletzten Platz. Lulea mit dem Wiener Konstantin Komarek trifft im Achtelfinale auf die Grizzlys Wolfsburg.