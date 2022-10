Wie Ex-GAK-Kicker Thiem beim Aufschlag irritierte

Gelandet ist er im Extremsport. Beim Triathlon („damals konnte sich keiner vorstellen, was das ist“) hat Resnik den Schwierigkeitsgrad stetig gesteigert. 1984 war es der Hawaii-Ironman, dem ein doppelter in Alabama und ein dreifacher in Grenoble folgten. Bombastisch beendet mit dem Einlauf 1990 in „St. Hanappi“ in der Pause des Fußball-Europacup-Krachers von Rapid gegen Inter Mailand. Weiters strampelte er mit dem Rad in 61 Tagen um die Welt - mit aufsehenerregender Ankunft am Wiener Stephansplatz.