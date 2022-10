A1-Mitbewerber kritisieren Aus für Netzregulierung

A1 laut ISPA „größter Nutznießer von öffentlichen Fördergeldern“

Er verweist darauf, dass der Marktanteil der Telekom am Festnetzmarkt weiterhin bei weit über 50 Prozent liege. „A1 war in den vergangenen Jahren bei weitem der größte Nutznießer von öffentlichen Fördergeldern. Diese wurden jedoch leider zu oft in veraltete Kupferinfrastruktur anstelle neuer Glasfaserinfrastruktur investiert. Dass dies nun als Anlass dafür genommen wird, um den Rest des Marktes vor zusätzliche Herausforderungen zu stellen, ist für uns als Dachverband der österreichischen Internetwirtschaft schlicht nicht nachvollziehbar“, so Kapper.