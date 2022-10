Wiesberger verpasst am Schlusstag Verbesserung

Profi Bernd Wiesberger ist am Schlusstag des LIV Golf Invitational in Bangkok unter 47 Klassierten auf Rang 35 geblieben. Nach Runden von 73 und 69 Schlägen gelang dem Burgenländer auf dem Par72-Kurs am Sonntag mit einer 68 seine beste Leistung, gesamt bilanzierte er mit sechs unter Par.