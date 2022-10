Mikrohotel-Boom kostet immer mehr Platz

Nicht alle sehen das Projekt ganz so positiv: Etwa auch KPÖ-Gemeinderat Kay-Michael Dankl findet wenig Gefallen daran. Durch das Hotel gehe weiterer Raum in der Stadt verloren, zudem entfalle Kommunalsteuer viel – in automatisierten Hotels gäbe es kaum Arbeitsplätze. „Das ist nur ein Beispiel von vielen“, sagt er. Etwa auch in der Schallmooser Hauptstraße habe eine Unternehmerfamilie zwei Häuser mit Wohnungen verkauft – seit 2020 wurde dort ein personalarmes Automatenhotel errichtet. Ähnliche Projekte seien auch im Andräviertel oder der Steingasse geplant. Bereits Anfang 2021 habe die Stadt zudem medial verkündet, eine Initiative zu starten, um auf Landesebene eine Raumordnungsnovelle zu erreichen und eine „hoteltypische Mindestnutzung“ vorzuschreiben. Damit verbunden wäre etwa ein Restaurant und entsprechendes Personal. Passiert sei seither aber wenig, findet Dankl. Er fordert eine Gesetzesänderung nach dem Vorbild des Altstadterhaltungsgestzes, um Wohnraum außerhalb des Zentrums zu schützen.