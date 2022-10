Ende von Südkoreas „Rindfleisch-Boykott“ als Ziel

Im Jahr 2017 hat Lukas Mandl den Sprung vom Landtag in St. Pölten auf die große europäische Bühne in Brüssel geschafft. Als Europa-Abgeordenter hat sich der Gerasdorfer im Herzen der Europäischen Union einen Namen gemacht - und Ämter eingeheimst, von denen viele in Niederösterreich gar nicht wussten, dass es sie gibt. Seit dem Jahr 2020 sitzt Mandl etwa der Delegation des Europa-Parlaments für die koreanische Halbinsel vor. Wie sich aus der Bezeichnung schon ablesen lässt, sind damit Süd- und Nordkorea gemeint - und somit viele Aufgaben verbunden.