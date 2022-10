Inter Mailand gegen Barcelona - ab 21 Uhr LIVE

Pflichtsieg gegen Pilsen, Niederlage gegen die Bayern - Inter Mailand und Barcelona agieren in der Champions League im Gleichschritt, rittern in der Gruppe C um Platz 2. Und dennoch könnte die Stimmungslage vor dem Duell im San Siro unterschiedlicher kaum sein: Barcelona übernahm am Wochenende mit einem 1:0 gegen Mallorca dank Robert Lewandowski (12. Tor im 9. Barça-Spiel) die Spitze in Spanien, ist im Stimmungshoch.