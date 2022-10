Champions League in Konferenz - ab 21 Uhr LIVE

Dritte Runde in der Champions-League-Gruppenphase: Glasners Frankfurter Eintracht steht nach zwei Runden in Gruppe D bei drei Punkten, nun wartet der Premier-League-Spitzenclub Tottenham. In Gruppe B empfängt Brügge Atletico Madrid und der FC Porto Bayer Leverkusen. In Gruppe A gastiert indes Napoli bei Ajax Amsterdam und die Glasgow Rangers in Liverpool. Wir berichten live (siehe Ticker unten).