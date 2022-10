Bayern München gegen Pilsen - ab 18.45 Uhr LIVE

Pilsen ist aber nur eine Zwischenstation auf dem Weg zur Bundesliga-Kraftprobe mit Borussia Dortmund am Samstag. „Das ist einfach das Spiel, worauf Fußball-Deutschland sich das ganze Jahr freut“, sagte Leon Goretzka. Nach dem positiven Corona-Test von Kimmich rückt er besonders in den Fokus. In der Mittelfeldzentrale soll Goretzka wohl gemeinsam mit Marcel Sabitzer das Bayern-Spiel mitgestalten. Für Müller dürfte Serge Gnabry und nicht der bei seiner Trainingsrückkehr mit Beifall bedachte Kingsley Coman sein Startelf-Debüt in dieser Champions-League-Saison geben.