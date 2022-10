„Schwach!“ Carlo Ancelotti kritisiert Real-Abwehr

Der Brasilianer Vinicius Junior hatte Real in der 42. Minute in Führung gebracht, Kike Garcia glich für die Gäste kurz nach der Pause (50.) aus. Barça, das am Samstag durch ein Tor von Robert Lewandowski bei Mallorca 1:0 gewann, hat wie Real 19 Punkte, aber die bessere Tordifferenz. Am 16. Oktober kommt es in Madrid zum ersten Duell der Rivalen in dieser Saison.