Espargaro wirft Quartararo falsches Verhalten vor

Von Rang vier aus startend lief der MotoGP-Renn-Sonntag in Thailand für Fabio Quartararo alles andere als nach Plan. Am Ende musste sich der Yamaha-Pilot mit einem 17. Platz zufriedengeben, WM-Punkte blieben damit aus. Aprilia-Mann Aleix Espargaro fand im Anschluss an das Rennen deutliche Worte, warf dem Franzosen sogar Fehlverhalten vor.