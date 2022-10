Gregoritsch glänzt für Freiburg mit Tor und Assist

Mit einer starken Vorstellung hat Michael Gregoritsch Freiburg am Samstag fast ganz an die Spitze von Deutschlands Bundesliga geführt! Der Steirer brachte sein Team im Heimduell gegen Mainz mit Karim Onisiwo in der 3. Minute in Führung und lieferte noch vor der Pause per Lattentreffer den Assist für Daniel-Kofi Kyereh (37.). Freiburg profitierte vom 0:2 (0:2) Union Berlins bei Eintracht Frankfurt und zog mit den weiter erstplatzierten Hauptstädtern von Christopher Trimmel gleich.