Lugner erkrankt: Wichtiger Termin fällt ins Wasser

Lugner muss Booster-Impfung verschieben

Zwar hofft Lugner, dass er Anfang nächster Woche und somit mehr als rechtzeitig zu seinem 90er am 11. Oktober wieder fit sein wird. Doch ärgerlich ist es trotzdem: Denn eigentlich wollte sich der Baumeister am Montag seinen vierten Stich holen, samt großem Medienrummel in seiner Lugner City.