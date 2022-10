Austria Lustenau gegen den WAC ab 17 Uhr LIVE

Mit Red Bull Salzburg, Austria, LASK und Sturm Graz hatte es Lustenau da allerdings auch mit Gegnern zu tun, die nach der Papierform über die „Ländle“-Elf zu stellen sind. „Es beginnen die Wochen, in denen man gegen Mannschaften spielt, die in der Tabelle direkt bei uns oder hinter uns sind“, stellte Lustenau-Coach Markus Mader klar. Seine Truppe misst sich nach dem WAC mit Klagenfurt, der WSG und der SV Ried. Trotz 2:5-Niederlage im Test gegen Augsburg war Mader „zufrieden“, anschließend gab er seinen Kickern drei Tage frei. „Damit die Spieler den Fußball aus den Köpfen kriegen und auch einmal in ihre Heimat zurückkehren können“, erklärte der Coach, der bis auf den gesperrten Außenverteidiger Anderson alle Mann an Bord hat. „Ich gehe sehr optimistisch in die kommende Woche. Wir wissen, dass wir die Chance haben, uns mit Siegen in Richtung der Punkteteilung einen Polster zu schaffen.“