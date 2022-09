Wenninger steigt mit Roma in CL-Gruppenphase auf!

Die 31-jährige Abwehrspielerin gewann am Donnerstagabend im Dress der AS Roma gegen Sparta Prag mit 4:1 und löste nach dem Hinspiel-2:1 souverän das Aufstiegsticket. Wenninger erzielte in der 35. Minute mit dem Treffer zum 1:1 ihr erstes Pflichtspiel-Tor für den italienischen Topklub.