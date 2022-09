Amnesty: Facebook befeuerte Gewalt gegen Rohingya

„Anti-Rohynga-Echokammer“

Mit verantwortlich dafür zeichnen soll Facebook: In den Monaten und Jahren vor dem gewaltsamen Vorgehen der Streitkräfte sei das soziale Netzwerk in Myanmar zu einer „Echokammer für gegen Rohingya gerichtete Inhalte“ geworden, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Bericht „The Social Atrocity: Meta and the right to remedy for the Rohingya“. Akteure mit Verbindungen zum myanmarischen Militär und radikalen nationalistischen buddhistischen Gruppen fluteten das soziale Netzwerk demnach mit anti-muslimischen Beiträgen, verbreiteten Falschinformationen zu einer bevorstehenden Machtübernahme durch Muslime und stellten die Angehörigen der Rohingya als „Eindringlinge“ dar.