Rohingya-Flüchtlinge in Feuer-Hölle gefangen

Mindestens 15 Tote und Hunderte Verletzte hat ein Großbrand am Montag in einem Flüchtlingslager in Bangladesch gefordert. Laut dem Flüchtlingshochkommissariat werden noch immer 400 Personen vermisst. Zudem lägen Berichte über 45.000 Menschen vor, die durch das Feuer am Montag in Balukhali nahe der Stadt Cox‘s Bazar ihre Unterkunft verloren hätten.