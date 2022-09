Drei startet 5G+ mit garantierten Bandbreiten

„Fast so schnell wie Nervensystem“

„Wir errichten Österreichs schnellstes Netz - fast so schnell wie unser Nervensystem“, so das Versprechen der heimischen Tochter des chinesischen Mischkonzerns Hutchison. „Ab heute ist unser österreichweites Netz vollständig mit einem 5G-Kernnetz ausgestattet. Alle unsere bestehenden 5G-Sendestandorte sind für 5G+ freigeschaltet. Das ist ein echter Game-Changer für Internet in Österreich“, betonte Baldermann.