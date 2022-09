Leclerc-Coach: „Fahrer verlieren 3 Kilo im Rennen“

Am Wochenende von 20. September bis 2. Oktober gastiert die Formel 1 in Singapur. Während sich Red-Bull-Pilot Max Verstappen vorzeitig zum zweifachen Weltmeister krönen kann, äußerte sich Andrea Ferrari, der Trainer von Charles Leclerc, zu den heftigen Bedingungen, die am Marina Bay Street Circuit herrschen. Aufgrund der enormen Hitze verlieren die Fahrer bis zu drei Kilo pro Rennen, so der Italiener.