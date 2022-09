Künftig schöner wohnen statt alter Trödel

Wo früher um jeden Euro gefeilscht wurde, herrscht mittlerweile gähnende Leere. „Mit Anfang Oktober wird der Flohmarkt in Radlberg für immer geschlossen. Das ist wirklich sehr schade“, halten Walter und Monika Schütz wehmütig fest. Seit mehr als neun Jahren waren die beiden aus Kleinpöchlarn hier mit einem Stand vertreten. „Aus Spaß an der Sache und am Kontakt zu den Stammkunden“, so die Hobbyverkäufer.