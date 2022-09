Trotz Blamage: Türkischer Teamchef darf bleiben

Stefan Kuntz darf nach der Blamage auf den Färöern als Teamchef der türkischen Nationalmannschaft bleiben. Der im Vorstand des türkischen Fußballverbandes sitzende Hamit Altintop sagte am Montag gegenüber Medienvertretern, dass der Deutsche nicht abgelöst werden. Die Türkei hatte den Aufstieg aus der Liga C der Nations League bereits fixiert, ehe sie am Sonntag zum Abschluss bei den Insel-Kickern mit 1:2 verlor. In der Heimat gab es danach herbe Kritik am Auftreten.