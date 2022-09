So tobt der Wahlkampf um die Hofburg im Internet

TikTok bei Kandidaten beliebter als Twitter

Will man viele Menschen erreichen, heißt die richtige Plattform TikTok. Mit rund 1,5 Millionen User und Userinnen in Österreich ist TikTok längst nicht mehr das „Teenagermedium“, als das es oft gesehen wird. Auch Mitte 30-Jährige erreicht man über die Plattform, auf der ausschließlich kurze Videos gepostet werden. Mehr als sieben Millionen Mal wurden die Inhalte der Kandidaten auf TikTok bereits angeklickt, deutlich öfter als auf dem zweitstärksten Medium YouTube (1,5 Millionen). Bundespräsident Alexander Van der Bellen sowie die Kandidaten Dominik Wlazny und Grosz hätten das am besten erkannt und die größte Reichweite auf TikTok, so Zimmer.