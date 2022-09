„Die Umstellung im ÖFB-Team war nicht notwendig!“

Ich war anfangs skeptisch wegen des neuen Systems mit Sabitzer auf der linken Seite. Aber das hat in der ersten Hälfte gut geklappt, weil die Außenspieler hoch verteidigten. Es war ein Spiel zweier sehr guter Mannschaften. Österreich hat sich von Minute zu Minute gesteigert, hätte durch die Chancen von Arnautovic und Baumgartner mit einer Führung in die Pause gehen müssen. Trotzdem hat in dieser Phase viel funktioniert.