Salzburgs Opposition nach Tirol-Wahl gestärkt

Auch in Salzburg blickte man mit Spannung zu den Landtagswahlen in Tirol. Schließlich steht der Urnengang in sieben Monaten bevor und für viele lässt sich die Ausgangslage im Nachbarbundesland durchaus mit Salzburg vergleichen. Denn in beiden Länder spielt etwa der Tourismus eine große Rolle und die Menschen kämpfen mit extrem hohen Wohnkosten. Beide Länder marschieren auch bei der Energiewende in dieselbe Richtung. Windräder gibt es da und dort noch nicht.