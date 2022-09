„Die Serie ist klasse!“ Lob vom MotoGP-Weltmeister

Na, wer ist denn da? Plötzlich spazierte Jorge Lorenzo (oben im Video) in Spielberg durchs Fahrerlager. Der dreifache MotoGP-Weltmeister war einer der prominenten Super-Fans am Ring. Der Spanier lernte DTM-Boss Gerhard Berger bei der MotoGP in Österreich kennen. Berger lud den 35-Jährigen zur DTM ein. Und Lorenzo, der 2018 am Red Bull Ring seinen letzten Sieg in der MotoGP gefeiert hatte, kam.