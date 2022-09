Hirscher: „Im Auto kribbelt es wie in Kitzbühel“

Schon Tage zuvor testete der achtfache Gesamtweltcupsieger in Misano seinen Rennboliden, meinte zur „Krone“ in Spielberg: „Wenn du da im Auto sitzt, kribbelt es wie in Kitzbühel. Vor allem wenn du null Erfahrung hast.“ Mit 250 bis 260 km/h preschte er da über die Strecke, gestern ging er es mit den Fans an Bord weitaus gemütlicher an. „Es ist spannend, die Reaktionen der Fans im Auto zu erleben. Manche waren ganz ruhig, andere haben wieder sehr viel gequatscht. Für mich selbst war es ein wunderbares Erlebnis.“ Das freilich auch bei Motorsport-Fan Hirscher großes Interesse weckte. Vielleicht sogar für eine mögliche Motorsport-Karriere oder einen Gast-Start in der DTM?