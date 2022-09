Strafe zurückgenommen: Lucas Auer doch Vierter

Erfreuliche Nachricht für Lucas Auer. Nachdem der Tiroler beim ersten DTM-Rennen in Spielberg aufgrund zu hoher Geschwindigkeit in der Boxenstraße mit einer Zehn-Sekunden-Strafe auf Platz neun zurückgeworfen wurde, kam nun die Wende. Die GPS-Daten seien inkorrekt gewesen, so die Sportkommissare, Auer darf sich folglich über Rang vier freuen.