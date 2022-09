Van der Linde: „Muss auch einmal Risiko nehmen“

Enttäuschender Tag für Sheldon van der Linde. Mit einem elften Platz in Spielberg blieb der DTM-Gesamt-Leader am Samstag ohne Punkte, will am Sonntag jedoch wieder Vollgas geben. „Ich muss irgendwann auch einmal ein bisschen Risiko nehmen“, so der Schubert-Pilot im Krone.TV-Gespräch mit Martin Grasl (siehe Video oben).